Policiais Militares prenderam, na terça-feira (dia 21), um homem com drogas no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. Com o suspeito, foram apreendidos 266g de maconha, 93g de cocaína, 17g de crack, um rádio transmissor e R$ 26 em dinheiro.

O homem e todos os materiais foram encaminhados à 93ª DP.

Foto: PM