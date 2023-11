Uma tragédia foi registrada na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, na manhã desta quarta-feira (dia 22). Um acidente entre um carro e uma viatura da Polícia Rodoviária Federal resultou na morte de um homem e uma mulher, de nomes e idades ainda não divulgados. A colisão frontal ocorreu próximo ao bairro Frade, na altura do km 508, por volta das 10h30.

As duas vítimas não resistiram aos ferimentos e vieram à óbito no local. Os dois policiais que estavam na viatura sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal da Japuíba. A cena do acidente passará por perícia e os corpos serão levados ao Instituto Médico Legal.

Foto: Reprodução/Redes Sociais