Policiais Civis da 99ª DP (Itatiaia) prenderam, no último domingo (dia 19), um homem acusado de tentativa de homicídio. Ele foi capturado no bairro de Vila Odete, em Itatiaia, após monitoramento do Setor de Inteligência.

O crime ocorreu no bairro de Vila Paraíso, no mesmo município. Na ocasião, a vítima, mesmo atingida por disparos de arma de fogo, conseguiu pular em um rio e seguir a nado até a outra margem, já em Resende.

Contra o criminoso, foi cumprido mandado de prisão. Outro autor do mesmo crime já havia sido detido anteriormente por policiais da delegacia.