À medida que novembro se despede, traz consigo não apenas a expectativa do trabalhador, mas também a promessa de um impulso significativo para o comércio. Nos próximos dias, quase 88 milhões de brasileiros começarão a receber a tão aguardada primeira parcela do 13º salário.

Essa gratificação natalina, que pode ser paga em parcela única ou dividida em até duas, tem um prazo, com a segunda parte programada para ser creditada até o dia 20 de dezembro. O impacto desse influxo financeiro já se faz sentir, aquecendo as expectativas tanto para os consumidores quanto para os comerciantes, que vislumbram uma temporada de compras de Natal mais robusta.

Fabíola Ribeiro é proprietária de uma loja de presentes no Retiro, em Volta Redonda, e já preparou o estoque para receber mais consumidores neste período em busca de mimos para colegas de trabalho, amigo oculto e parentes queridos. “Sabemos que este é um momento em que as pessoas estão animadas para presentear e o 13º dá uma boa ajudinha neste sentido. A expectativa para as vendas na nossa loja é muito boa e esperando um movimento bem maior que nos dias comuns”, salientou a empresária, demonstrando otimismo.

Tanto para o Sicomércio quanto para a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Volta Redonda, o pagamento do 13º salário impacta positivamente, com um acréscimo nas vendas de pelo menos 5%, além da quitação de débitos em atraso, de consumidores que desejam recuperar o poder de consumo.

“A maioria das pessoas utiliza para sair da inadimplência ou para comprar algo para a casa, se preparar para o Natal, uma reforma, confraternizar. Então, é um reforço muito bem-vindo para todos os setores”, afirma o presidente da CDL-VR, Leonardo Almeida.

Para Levi Freitas, presidente do Sicomércio-VR, esse dinheiro extra ajuda a movimentar a economia ainda mais em novembro e dezembro, uma vez que os consumidores já ficam de olho em promoções e oportunidades de negócios. “É histórico já a utilização desses valores para reforçar o orçamento, comprar algo que seja necessário e, principalmente, os presentes de Natal. O comércio tem uma ótima expectativa para o aumento das vendas estimulado pelo 13º salário”, acrescenta.

Dinheiro extra

Este será o primeiro 13º salário de Vitor Souza, que em janeiro começou a trabalhar em uma loja de material de construção. “Este ano foi desafiador, mas receber esse dinheiro extra veio como um presente antecipado de Natal”, conta o rapaz, de 21 anos.

Apesar do entusiasmo, Vitor decidiu investir o dinheiro de maneira inteligente, evitando ao máximo o uso do cartão de crédito. “Estou determinado a não começar o próximo ano endividado, então vou utilizar meu 13º para comprar os presentes de Natal à vista. Estou planejando cuidadosamente minhas compras, aproveitando promoções e descontos para garantir que cada presente seja especial, sem comprometer minhas finanças”, contou.

BM

Em Barra Mansa, a expectativa também é favorável. Segundo o presidente da CDL, Gleidson Gomes, este é um momento crucial para o comércio local e uma boa oportunidade para impulsionar a economia da cidade. “Os lojistas de Barra Mansa estão preparados para oferecer promoções e descontos especiais, proporcionando a todos a chance de encontrar presentes incríveis para celebrar o Natal e o Ano Novo. Este é um período em que as lojas ganham vida e a movimentação econômica contribui para o desenvolvimento de nossa cidade”, pontua.

O empresário ressalta, no entanto, que é fundamental que os consumidores utilizem esse benefício com sabedoria. “Evitar o endividamento é crucial para começarmos o próximo ano de forma tranquila e próspera”. Para isso, Gleidson elabora algumas dicas valiosas para aproveitar o 13º de maneira inteligente, que incluem:

Planejamento: Faça uma lista de prioridades e estabeleça um orçamento para suas compras. Isso ajudará a evitar gastos impulsivos;

Pesquisa de preços: Compare os preços antes de fazer suas compras. Muitas vezes, é possível encontrar boas ofertas e descontos em diferentes estabelecimentos;

Negociação: Não hesite em negociar descontos ou condições de pagamento mais favoráveis. Muitos comerciantes estão dispostos a oferecer benefícios adicionais;

Priorize necessidades: Foque em adquirir o que é essencial antes de investir em itens supérfluos. Isso garantirá que suas necessidades básicas sejam atendidas antes de outros gastos.

“Ao agirmos com responsabilidade financeira, não apenas garantimos um final de ano mais tranquilo para nós mesmos, mas também contribuímos para o fortalecimento da economia local”, finaliza o presidente da CDL-BM.

Foto: Arquivo/divulgação