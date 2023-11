O Ministério Público de Goiás (MP-GO) deflagrou nesta terça-feira (dia 28) a terceira fase da Operação Penalidade Máxima, focada em investigar supostas fraudes em jogos de futebol. Desta vez, a ação se estende a oito municípios de Goiás e outros quatro estados, com destaque para os mandados sendo cumpridos em Volta Redonda.

Segundo o MP, estão sob investigação possíveis fraudes nos resultados de jogos como Avaí-SC x Flamengo, Náutico-PE x Sampaio Corrêa-MA, Náutico-PE x Criciúma-SC, Goiânia-GO x Aparecidense-GO, Goiás-GO x Goiânia-GO, Nacional-AM x Auto Esporte-PB e Sousa-PB x Auto Esporte-PB. As partidas dos campeonatos nacionais são referentes ao segundo turno, enquanto as dos estaduais ocorreram em janeiro e fevereiro.

A investigação revela que um grupo criminoso oferecia dinheiro a jogadores para que cometessem infrações durante as partidas, como cartões amarelos, vermelhos, pênaltis ou placares parciais. Dessa forma, os integrantes do esquema lucravam por meio de sites de apostas esportivas.

A operação está sendo conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI), com o apoio da Polícia Militar de Goiás, do Cyber Gaeco do Ministério Público de São Paulo, e dos Gaecos dos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio de Janeiro.

Além de Volta Redonda, há mandados sendo cumpridos em municípios como Goiânia (Goiás), Bataguassu (Mato Grosso do Sul), Campina Grande (Paraíba), Nilópolis (Rio de Janeiro), Santana do Parnaíba (São Paulo) e Votuporanga (São Paulo).

Foto: Divulgação/MPGO