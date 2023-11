A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 28), a Operação Rebote para cumprir 18 mandados de busca e apreensão em residências de agentes públicos, políticos e empresas de consultoria por suspeita de corrupção no Instituto de Previdência de Campos dos Goytacazes/RJ – PREVICAMPOS. A ação de hoje contou com cerca de 80 policiais, que cumpriram os mandados nas cidades de Campos dos Goytacazes/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Santos/SP e São Paulo/SP. A ex-governadora do Rio de Janeiro Rosinha Garotinho é um dos alvos da operação e teve notebook, pendrive e documentos apreendidos.

“Rosinha era prefeita de Campos na época dos fatos e, nesta qualidade, foi a responsável por indicar gestores e membros do Comitê da PreviCampos, todos, aparentemente, sem qualquer conhecimento sobre investimentos para os exercícios das funções”, diz trecho da decisão da Justiça do Rio.

A investigação aponta prejuízo de aproximadamente 383 milhões de reais. As fraudes aconteciam por intermédio de uma empresa de consultoria que realizava o lobby entre os fundos de investimento e com os diretores e responsáveis pela PREVICAMPOS, que desviaram dinheiro mediante fraude conhecida como, “compras de títulos podres”.

Na ação de hoje, a PF teve como objetivo angariar elementos de prova para a investigação, bem como localizar bens passíveis de sequestro para posterior ressarcimento aos cofres públicos.