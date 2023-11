Um acidente sem vítimas causou congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta quarta-feira (dia 29), em Pinheiral. A colisão, ocorrida na pista sentido Rio de Janeiro, envolveu dois caminhões, sendo um deles carregado com água mineral. Apesar do impacto, segundo a Polícia Rodoviária Federal, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos. Viaturas de resgate e atendimento já se encontram no local.

De acordo com a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, o tráfego na pista expressa foi afetado, com retenções que se estendiam do km 266 ao km 258, por volta das 8h30. O fluxo de veículos está sendo direcionado para a faixa da esquerda, sem previsão para a liberação total da via.

Foto: Reprodução/Redes Sociais