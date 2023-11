O Programa Operação Foco Divisas, da Secretaria da Casa Civil, integrado com a Secretária de Estado de Fazenda, realizou entre a noite desta terça-feira (dia 28) e a madrugada de quarta-feira (dia 29) a Operação SPARROW, com foco em impedir a entrada de produtos pirateados no Estado do Rio de Janeiro. A ação resultou na apreensão de meia tonelada de material com indícios de falsificação.

O material apreendido estava em um ônibus fretado, abordado na Rodovia Presidente Dutra, que vinha de São Paulo e tinha como destino final a cidade de Macaé. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Itatiaia.

A ação aconteceu de forma simultânea e contou com todo efetivo dos postos de Controle de Fiscalização de Nhangapi-Itatiaia, Comendador Levy Gasparian e Angra dos Reis.

“A comercialização de produtos falsificados acarreta em diversos prejuízos dentro do estado. Além de atingir diretamente a arrecadação de impostos, impede a geração de empregos e aumenta a concorrência desleal. Vale ressaltar, também, que em sua maioria esses materiais são produzidos com produtos de baixa qualidade, trazendo graves riscos à saúde das pessoas. Ações como essa que realizamos é um recado direto de que a pirataria é um crime e precisa ser combatido constantemente”, afirma o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, coronel PM Eduardo Vaz Castelano.

De acordo com o Subsecretário, a operação aconteceu nos postos responsáveis pelas principais apreensões de produtos com indícios de falsificação nos dois últimos anos. De janeiro do ano passado até o início de novembro deste ano o Programa Operação Foco Divisas apreendeu mais de cem toneladas de produtos pirateados.

O nome da “Operação Sparrow” é uma referência ao Capitão Jack Sparrow, um dos principais personagens do filme Piratas do Caribe, que trava luta contra vários piratas.

Foto: divulgação