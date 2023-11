O Detran.RJ vai realizar neste sábado (dia 2) um mutirão especial para emissão de carteiras de identidade. O Dia D acontecerá em todos os postos de identificação civil do estado e serão disponibilizadas 3.330 vagas. Além do RG tradicional, será emitida também, para quem tem até 30 anos de idade, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que tem o CPF como único número de identificação. Haverá, ainda, a emissão da carteira Seap.

O atendimento será realizado das 8h às 14h, exceto em postos de shoppings, que vão abrir das 10h às 16h. Será necessário fazer o agendamento pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números 21 3460-4040, 21 3460-4041 e 21 3460-4042, sempre das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas para agendamento na manhã desta quinta-feira (dia 30).

A primeira via do RG ou da Carteira de Identidade Nacional (CIN) é gratuita. Para tirar a segunda via do documento o cidadão precisa pagar o Duda de código 500-2, emitido no site do Bradesco. O valor da taxa é de R$ 48,88. A carteira de identidade de crianças e adolescentes precisa ser substituída quando o usuário completar 18 anos de idade. Se o documento for pedido 30 dias antes da data do aniversário, a segunda via é isenta de qualquer taxa.

Para tirar a carteira de identidade, o usuário precisa levar ao posto a certidão de nascimento ou casamento original. Quem for fazer a CIN precisa ter também documento com o número de inscrição no CPF.

O mutirão aos sábados facilita a vida dos usuários que trabalham em horário comercial e não têm tempo de comparecer aos postos do Detran.RJ durante a semana. Tem o objetivo, também, de ajudar quem está com a documentação vencida ou precisa tirar segunda via para viajar no fim de ano e nas férias.

Fotos: Divulgação/Detran.RJ