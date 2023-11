O vice-prefeito Sebastião Faria assume, interinamente, a cadeira de chefe do Executivo de Volta Redonda nesta quinta (dia 30), segundo uma fonte do jornal Folha do Aço. A informação é que, para que possa se recuperar dos procedimentos cirúrgicos realizados recentemente, o prefeito Neto (PP) sairá de férias por 30 dias.

Neto continua internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde está se recuperando de um quadro de infecção e anemia. Sua internação teve início no último dia 21, e desde então, informações sobre seu estado de saúde têm sido divulgadas de maneira cautelosa.

Conforme relatos, ontem (dia 28), o chefe do Palácio 17 de Julho foi submetido a um procedimento médico destinado a acelerar o processo de cicatrização. Uma fonte da Folha do Aço informou que “está sendo difícil controlar a ansiedade dele, que a todo instante fala em retornar para Volta Redonda”.

A equipe de profissionais de saúde que o acompanha não estabeleceu prazo para a alta médica do prefeito. “A situação está sendo tratada com a máxima cautela, e a prioridade é garantir sua recuperação plena antes de qualquer decisão sobre o retorno às suas atividades”, completou a fonte.

O jornal Folha do Aço enviou mensagem para a Secretária de Comunicação da prefeitura, mas até a publicação da matéria não houve retorno.