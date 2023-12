A Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda realizou, nesta quinta (dia 30), uma missa em memória ao 10 aniversário de falecimento de Dom Waldyr Calheiros de Novaes. O ato contou com a presença de fiéis no Santuário Mariano da Medalha Milagrosa, em Volta Redonda, além do Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique; o Bispo Emérito, Dom João Maria Messi; o Vigário-Geral, Monsenhor Alércio de Carvalho; o Vigário Episcopal para Promoção da Dignidade Humana e Ambiental, Padre Juarez Sampaio; Monsenhor Nobuo Sano e os Padres Carlos Henrique, Mayron Alexandre e Raju Joseph (Jacob).

Durante a celebração, Dom Luiz Henrique relembrou a trajetória de Dom Waldyr na Diocese. “Fazemos memória do testemunho e compromisso social evangelizador de Dom Waldyr Calheiros; há 10 anos, ele partiu para a glória do Pai. Durante o ano de 2023, buscamos refletir e recordar a vida de nosso 5º Bispo Diocesano, que se dedicou pelo reino com muito amor, fidelidade e dedicação, especialmente em nossa região”, recordou.

O Centenário de Dom Waldyr Calheiros

Em 2023, ano em que Dom Waldyr Calheiros celebraria 100 anos de vida, diversas atividades acontecem na região em homenagem aos trabalhos desenvolvidos na Diocese ao longo de seu pastoreio, como (Simpósio Dom Waldyr Calheiros, o Diploma Dom Waldyr Calheiros e a Renomeação da Rua do Bispado em Barra do Piraí).

Conheça a história de Dom Waldyr Calheiros

Dom Waldyr Calheiros nasceu em Murici, em Alagoas, no dia 29 de julho de 1923. Ficou conhecido por seu engajamento nas lutas sociais em favor dos menos favorecidos. Lutou pelos direitos dos trabalhadores e de todos os segmentos da população brasileira.

Foi ordenado sacerdote no dia 25 de julho de 1948. Em 1964 foi ordenado como Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro (1964 -1966). Lema Episcopal: Amém, Aleluia. Entre 1966 e 1999, esteve como Bispo Diocesano de Barra do Piraí – Volta Redonda.

Em novembro de 1999, foi condecorado com a Medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). No dia 21 de novembro de 2007 foi homenageado com a Medalha Mérito Legislativo pela Câmara dos Deputados, em Brasília.

Dom Waldyr Calheiros faleceu no dia 30 de novembro de 2013, e está sepultado na Igreja Santa Cecília, em Volta Redonda.

