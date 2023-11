Durante o mês de dezembro, a prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, promoverá a Feira de Natal, que contará com as tradicionais feiras Criativa e da Preguiça. A mostra acontecerá no Corredor Cultural, no Centro, do dia 1º até o dia 23 de dezembro, das 8h às 19h, e contará com diversas opções de presentes para o período natalino.

Foto: Divulgação