Um acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (dia 4), na BR-393, em Barra do Piraí. Segundo as primeiras informações, por volta das 10:20h, uma carreta carregada com produto químico tombou no quilômetro 253, próximo ao Matadouro, levando à interdição total da pista. Felizmente, o condutor, de 30 anos, saiu ileso.

Devido à periculosidade do produto transportado, as autoridades não têm previsão para a liberação da rodovia. A carreta seguia no sentido Volta Redonda, e segundo a Polícia Rodoviária Federal, a melhor alternativa imediata para os motoristas é desviar por dentro do município. As orientações da PRF são para desviar no km 252, trevo do Matadouro, e no km 255, trevo do Belvedere.

Os órgãos ambientais foram acionados para oferecer apoio no local, considerando a natureza do produto químico envolvido no acidente. As equipes especializadas aguardam confirmação de procedimentos antes de iniciar qualquer operação de remoção da carga.

Foto: Divulgação/PRF