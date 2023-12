Com as contas recém-aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Resende segue ampliando os investimentos no serviço de saúde pública oferecido à população. O levantamento do valor total destinado à pasta entre 2013 e 2022 aumentou 172%, de acordo com o histórico de prestação de contas junto ao TCE-RJ.

O banco de dados da gestão municipal indica que, em 2013, o investimento em saúde esteve na casa dos R$69 milhões. Já segundo o balanço aprovado pelo TCE-RJ na última quarta-feira, referente a 2022, foram mais de R$189 milhões investidos em saúde.

No ano passado, foi investido na saúde de Resende mais que a soma dos dois anos anteriores ao início da atual gestão. Somados os investimentos de 2015 e de 2016, o município destinou à época cerca de R$165 milhões para a saúde, sendo que só em 2022 foram R$189 milhões investidos.

Em 2022, a gestão municipal investiu 38,60% da receita própria em saúde, atingindo também o maior percentual isolado da série histórica, bem mais que o dobro do mínimo estabelecido por lei, que é de 15%. Segundo o prefeito Diogo Balieiro Diniz, os números indicam o que foi prometido.

“Assumimos um compromisso com a população de Resende que confiou em nosso trabalho ainda em 2017. Sempre colocamos a saúde como uma das nossas prioridades. Quando chegamos ao segundo pleito, afirmamos que buscaríamos fazer um trabalho ainda melhor que nos primeiros quatro anos e reafirmamos nosso compromisso com a população. Hoje temos um município que é referência e que quer continuar crescendo ano após ano e melhorando cada vez mais. Estamos muito felizes com a aprovação do TCE-RJ, mas, acima de tudo, orgulhosos com o trabalho, sabendo que estamos no caminho certo. Ainda há muito a ser feito pela nossa cidade e continuaremos nesse caminho”, disse o prefeito.

Entre os investimentos realizados na saúde estão melhorias de infraestrutura, modernizações, aquisição de equipamentos, ampliações e convocações de profissionais para agregar ao serviço oferecido à população. Ampliação no Hospital de Emergência, reforma na UPA, novos postos de saúde entregues, modernizações nas unidades de saúde, nova farmácia veterinária que chegou para ampliar o trabalho realizado no Primeiro e único Hospital Municipal Veterinário, 24 horas, do Estado do Rio de Janei ro. A lista de novidades recentes é ampla.

– Apenas destinar o dinheiro sem definir metas e prioridades não é o suficiente. É essencial investir com assertividade, buscando entender quais são as demandas do município. É ir até os hospitais, unidades de saúde, ouvir os profissionais que estão vivendo o cotidiano da saúde e também ouvir a população. A gestão municipal investe muito para elevar a capacidade da prestação do serviço e potencializar o que os nossos profissionais podem fazer para cuidar de cada munícipe da forma como ele merece. Sabemos que ainda temos muitos desafios, mas temos muito orgulho de ver a saúde de Resende melhorar cada dia mais. – disse o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto.

Vale lembrar que as contas do município foram aprovadas por unanimidade pelo sexto ano consecutivo. O parecer, referente ao exercício de 2022, foi apresentado pelos conselheiros do órgão fiscalizador de controle externo do Estado do Rio, durante a sessão plenária da última quarta-feira, dia 29 de novembro.

Foto: Carina Rocha