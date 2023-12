O Papa Francisco nomeou nesta segunda-feira (dia 4) o Bispo Emérito de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Francisco Biasin, como Administrador Apostólico da Diocese de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Ele assume interinamente até a posse do novo Bispo Diocesano.

Com 113 anos de história, a Diocese de Corumbá/MS foi criada pelo Papa São Pio X, em 5 de abril de 1910. Sua sede está vacante desde a nomeação de Dom João Aparecido Bergamasco, como Bispo da Diocese de Primavera do Leste – Paranatinga.

Dom Francisco Biasin estará na Diocese de Corumbá já nesta segunda-feira para iniciar os trabalhos pastorais junto aos fiéis. De acordo com o Bispo, o período de Administração Apostólica será de aproximadamente 6 meses a 1 ano e, após a nomeação do titular, ele retornará para a Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda.

“Tenho a missão de preparar os caminhos para o novo Bispo Diocesano de Corumbá. Conto com as orações de todos os irmãos e irmãs nesta nova jornada que a Igreja me confiou”, disse Dom Francisco Biasin.

O que é um Administrador Apostólico?

O Administrador Apostólico ou Administrador Diocesano é um Presbítero ou um Bispo, que administra uma Diocese ou Arquidiocese que se encontra em situação de sede vacante, ou seja, sem um Bispo ou Arcebispo Titular, eleito e residente. Quando o administrador é designado pelo Santo Padre, ele é chamado de Apostólico, quando diferentemente é designado pelos padres participantes do Colégio dos Consultores, é chamado de Diocesano.

Dom Francisco Biasin

Dom Francisco Biasin nasceu em Arzercavalli, Pádua, na Itália, em 06/09/1943. É filho de Attilio Biasin e Vitória Biasin. Foi ordenado sacerdote em 20/04/68 e Bispo em 12/10/2003. Escolheu o lema “Dar a vida pelos irmãos”.

Sua nomeação episcopal aconteceu em 2003 por São João Paulo II. A ordenação sagrou-se pela imposição das mãos de Dom Dino Marchió e, sua primeira missão, foi em Pesqueira, Pernambuco, entre 2003 e 2011.

Dom Francisco foi nomeado como o 7º Bispo para a Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda em 8 de junho de 2011 e tomou posse em 28 de agosto do mesmo ano. Seu governo Diocesano aconteceu entre 2011 e 2019.

Em outubro deste ano foi reconduzido ao cargo de presidente da Comissão Episcopal para os Bispos Eméritos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), para o quadriênio de 2023 – 2027.

Pronunciamento Dom Francisco Biasin (Vídeo) https://www.transfernow.net/dl/20231204t4uEAyZZ

Pronunciamento Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano de Barra do Piraí -Volta Redonda (Vídeo) https://www.transfernow.net/dl/2023120452c2uEII