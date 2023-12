Uma professora de 33 anos, que atua na Escola Municipal Joaquim Maria da Silva, no bairro Jardim América, em Barra Mansa, prestou queixa na 90a. DP (Barra Mansa) após ser, supostamente, vítima de agressões físicas. A agressora seria uma cozinheira de 49 anos e mãe de uma aluna da instituição.

Segundo o relato registrado na unidade policial, a docente teria sido atacada com tapas e socos pela mulher que, segundo a vítima, já vinha causando problemas diversos na escola. O motivo apontado seria um suposto ciúme da mãe em relação ao tratamento dispensado pela professora às responsáveis por outros alunos.

A confusão só teve fim quando outras mães e um professor de Educação Física intervieram para conter a cozinheira. Mesmo após ser retirada do ambiente escolar, a agressora tentou investir novamente contra a professora, chegando a quebrar uma garrafa de vidro no portão. Felizmente, os presentes conseguiram conter a situação, apesar de estilhaços da garrafa atingirem uma das pernas do professor, sem causar ferimentos.

A professora agredida recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra Mansa e a Patrulha Escolar foi acionada. Como a suspeita não foi levada para a delegacia, a expectativa é que ela seja chama para prestar depoimento em breve.

Foto: Reprodução