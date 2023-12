Uma série de incidentes envolvendo danos a pneus de veículos tem preocupado moradores da cidade de Volta Redonda. O caso ganhou destaque quando uma motorista publicou um vídeo nas redes sociais, mostrando seus pneus completamente danificados por pregos inseridos em esponjas no bairro Niterói. A denúncia levantou a suspeita de uma prática criminosa que tem causado transtornos aos condutores de carros e/ou de motos.

No vídeo, gravado dentro de uma loja de pneus, a mulher relata o ocorrido e um funcionário da loja confirma que, apenas naquele dia, três clientes estiveram na oficina com o mesmo problema.

A Guarda Municipal de Volta Redonda entrou em ação após a denúncia e localizou os objetos supostamente utilizados na prática criminosa. Pregos cobertos por esponjas foram encontrados próximos à Praça São Paulo. Apesar da gravidade da situação, o secretário municipal de Ordem Pública afirmou que, até o momento, não há registros de crimes associados diretamente à esses objetos nas vias.

O fato de os objetos terem sido encontrados em vias de menor fluxo e com pouca visibilidade levanta preocupações adicionais sobre a estratégia dos responsáveis. “Quando verem um objeto desses, desviem, porque isso é mais uma tática do crime. São esponjas com objetos perfurantes, que obriga o condutor a fazer a parada e para eles conseguirem o que querem”, disse um agente no vídeo.

O caso está sendo investigado pelas forças de segurança da cidade e a Guarda Municipal orienta os moradores a permanecerem atentos e relatarem qualquer atividade suspeita.

Foto: Divulgação