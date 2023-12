Nesta sexta e sábado (dias 8 e 9), o Natal Sesc RJ 2023 aporta em Vassouras, cidade do Vale do Café fluminense, e proporcionará aos moradores e turistas da região shows de dois artistas queridos do grande público – Diogo Nogueira e Lenine. As apresentações são gratuitas e acontecerão na Praça Barão de Campo Belo, no Centro do município, às 21h. O Natal Sesc RJ 2023 conta com uma programação alusiva repleta de atrações que percorrerá 35 cidades do estado do Rio de Janeiro, tendo como apoio as prefeituras municipais e os sindicatos varejistas.

No dia 08/12, quem sobe ao palco do Natal Sesc RJ é o cantor Diogo Nogueira, um dos maiores nomes da música brasileira da atualidade, que promete embalar o público com um repertório superespecial! Entre os destaques, as canções “Aquele Abraço”, “Pé na Areia” e “Meu Lugar”, além de pot-pourri com sucessos de outros artistas. Filho do lendário João Nogueira, Diogo canta o samba, a música pulsante, popular e alegre, sinônimo da cultura brasileira. Artista multifacetado, Diogo é cantor, compositor e instrumentista. Foi indicado ao Grammy Latino por todos os seus álbuns e vencedor nas categorias “Melhor Álbum de Samba” e “Melhor Canção Brasileira”, em diferentes anos.

Já em 09/12 será a vez do músico Lenine cantar para o público de Vassouras. No setlist do artista que canta suas próprias composições, os amores e as sagas de seu tempo, sucessos como “Simples Assim”, “Castanho”, “Hoje eu quero sair só”, “Jack Soul Brasileiro” e “A Rede”. Com uma carreira de 39 anos, Lenine já está em seu sexto Grammy Latino, na categoria “Rock Alternativo”, com o projeto “Lenine em Trânsito”.

Outros municípios também recebem uma programação artística, incluindo concertos de orquestras e solistas, apresentação de corais, cenografia natalina e atividades artísticas diversas, o que provocará intensa movimentação econômica, prevê o presidente do Sistema Fecomércio RJ e Sesc RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

“O Natal Sesc está consolidado no calendário de eventos do Rio de Janeiro porque leva a todas as regiões do estado uma programação artística e de lazer associada a valores como união, solidariedade e esperança, algo muito apreciado pelo público nesse período do ano. Ao mesmo tempo em que encanta os moradores das cidades, o evento atrai turistas e movimenta o comércio, os serviços e toda a cadeia produtiva, gerando emprego, renda e desenvolvimento para o nosso estado”, diz o dirigente.

A programação completa do Natal Sesc RJ 2023 pode ser conferida no site www.natalsesc.com.br.

Serviço:

Natal Sesc RJ 2023 – Vassouras

Show Diogo Nogueira: 08/12/2023, às 21h, na Praça Barão de Campo Belo, no Centro. Grátis.

Show Lenine: 09/12/2023, às 21h, na Praça Barão de Campo Belo, no Centro. Grátis.

Confira as cidades que recebem o Natal Sesc RJ 2023:

Angra dos Reis

Bom Jesus do Itabapoana

Barra do Piraí

Cabo Frio

Campos dos Goytacazes

Cardoso Moreira

Casimiro de Abreu

Conceição de Macabu

Conservatória

São João da Barra (Grussaí)

Guapimirim

Itaperuna

Macaé

Mangaratiba (e Conceição de Jacareí)

Mendes

Miguel Pereira

Miracema

Nova Friburgo

Nova Iguaçu

Paraíba do Sul

Paraty

Paty do Alferes

Petrópolis

Pinheiral

Piraí

Porciúncula

Rio das Ostras

Rio de Janeiro

São Gonçalo

São João de Meriti

Tanguá

Teresópolis

Três Rios

Valença

Vassouras