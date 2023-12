Policiais Militares prenderam, nesta terça (dia 5), um homem de 24 anos suspeito de roubo. A ação aconteceu no bairro Aterrado e foi coordenada pelos agentes da Pamesp Comercial, policiamento criado recentemente com intuito de intensificar o patrulhamento nas áreas comerciais da cidade.

Os policiais chegaram até o acusado por meio de denúncia de que um homem estaria importunando pessoas no centro comercial. Os agentes tiveram acesso a algumas imagens de monitoramento, que auxiliaram no reconhecimento do suspeito.

O homem foi abordado nas proximidades da Praça Sávio Gama, próximo a Prefeitura Municipal. Com ele, nada de ilícito foi encontrado porém, ao ser conduzido até 93ª DP, o mesmo foi reconhecido como sendo autor de um roubo no bairro Monte Castelo na última sexta-feira (dia 1º). Em contato com a vítima, ela reconheceu o acusado como sendo o responsável pelo roubo.

Pelo fato de ter saído do flagrante, o homem não ficou preso, no entanto, o delegado titular da 93ª DP irá pedir um mandado de prisão para o acusado.

Foto: divulgação