A Rádio Mix 87,5 FM transmite, na segunda (dia 18), a partir das 14h, a partida do Fluminense pelo Mundial de Clubes na Arábia Saudita. A transmissão contará com a participação de convidados.

O Fluminense joga no estádio King Abdullah Sport City, na cidade de Jeddah, e o adversário ainda não foi definido.

Para acompanhar a transmissão com locução de Carlos Estevam, o Tatu do rádio, Richard Nunes, Luiz Carlos e Freitas Ladeira, além do rádio, o ouvinte pode acessar o Facebook ou Instagram Freitas Ladeira, pelo link https://www.radio-ao-vivo.com/radio-mix-fm-vr.

Crédito: Lucas Figueiredo/Getty Images