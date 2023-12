O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) fez Indicação endereçada ao presidente do Detran-RJ (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro), solicitando a ampliação da oferta de datas para a realização de exame prático para habilitação na Categoria “B”, em Volta Redonda. O documento foi aprovado pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) na última quinta-feira, dia 05, e o parlamentar já recebeu resposta positiva da direção do órgão.

O Detran-RJ, atendendo ao pedido de Jari, abriu 80 novas vagas para prova prática para Categoria “B” – que habilita para dirigir veículos de quatro rodas com até 3,5 toneladas de peso bruto total e capacidade para até oito passageiros, além do motorista – em Volta Redonda. As provas acontecerão no próximo dia 12 de dezembro (terça-feira que vem), no período da tarde. As vagas são disponibilizadas pelo site do Detran e as autoescolas devem fazer os agendamentos de acordo com a cota prevista para cada unidade.

“Fui procurado por muitas pessoas que relataram a demora do agendamento para fazer a prova prática e concluir o processo de retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Volta Redonda. Além da alta demanda, muitas cadernetas expirarão ao final do ano corrente, obrigando os candidatos a retomarem o processo do início. Por isso, além de tratativas feitas diretamente com a presidência do órgão, fizemos Indicação para a ampliação de vagas ao Detran-RJ, que prontamente nos atendeu com 80 novos horários”, agradeceu o deputado Jari, ressaltando que o órgão precisa pensar numa estratégia para que a ampliação da oferta de datas seja de forma permanente.

Foto: divulgação