A K-Infra Rodovia do Aço fará a liberação parcial do tráfego na obra de infraestrutura no km 285 da BR-393 no domingo (dia 10), a partir das 8h.

Em nota, a concessionária informou detalhes da liberação parcial da pista, como a utilização de Pare e Siga durante esta fase da obra.

Além disso, a pista sentido Volta Redonda, atualmente em desvio, será revertida para seu sentido original, melhorando assim o fluxo de tráfego e a alça de acesso lateral sentido Radial Leste/Centro de Volta Redonda será reaberta. A entrada para o bairro Água Limpa pela Rua Eloy Pereira Pimentel (antiga Rua Santa Luzia) sob o viaduto da BR-393 será reestabelecida.

“Importante destacar que a alça de acesso central sob o viaduto da BR-393 (sentido Radial Leste/BR-393) permanecerá fechada para finalização dos trabalhos, com previsão de liberação até o fim de dezembro”, esclarece a K-Infra.

“Para manter todos devidamente informados, reforçaremos a sinalização no local e utilizaremos painéis de mensagem variável. Contamos com a colaboração das mídias regionais e da concessionária na divulgação dessas atualizações”, finaliza.