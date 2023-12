Angra dos Reis alcançou, no final de novembro, a marca de 5.405 cirurgias de catarata realizadas gratuitamente desde 2018. O município atingiu o número após o quarto e último mutirão realizado em 2023, totalizando 1.269 cirurgias feitas somente neste ano.

Todos os procedimentos são feitos em uma carreta adaptada, que fica localizada no ginásio do Estádio Municipal, cumprindo os protocolos exigidos pela Vigilância Sanitária. Os pacientes atendidos no mutirão passam por consulta clínica na Unidade Básica de Saúde (UBS), de onde são encaminhados para consulta com oftalmologista. Quando constatada a catarata, o paciente entrega o laudo com a recomendação de cirurgia para a unidade de saúde do seu bairro e aguarda ser chamado para a operação – sempre feita em um olho de cada vez.

Um dos pacientes operados no Mutirão de Catarata foi Paulo Roberto Menezes de Souza, 67 anos, morador do bairro da Japuíba. No último dia 29, ele esperava pela segunda cirurgia, após ter operado a primeira vista no mutirão anterior.

“Estou esperando com felicidade para operar a segunda vista, pois a primeira foi um sucesso. Todo o atendimento, desde a recepção até a cirurgia em si, é excelente. Todos os profissionais que me ajudaram aqui estão de parabéns”, afirmou.

Também no último mutirão realizado no mês passado, José Carlos Borges, 59 anos, morador da Monsuaba, se disse grato por conseguir operar. Segundo ele, que é motorista, a catarata vinha atrapalhando sua atividade profissional.

“Antes, eu não estava enxergando muito bem e isso prejudicou minha profissão, pois não conseguia trabalhar de noite. A cirurgia do primeiro olho foi um sucesso, pois rapidamente passei a enxergar melhor. Estou muito feliz em voltar a dirigir e poder fazer as coisas que gosto, graças ao mutirão”, disse.

Outros mutirões

Ao longo de 2023, a prefeitura de Angra dos Reis realizou outros mutirões pela cidade. Em novembro passado, a secretaria de Saúde deu início aos mutirões de cirurgias ginecológicas, ressonância magnética, vasectomia e procedimentos diversos, por meio do projeto Caravana de Exames (ultrassonografias de mamas, próstata e transvaginal; mamografia e doppler vascular). Ao todo, somando consultas, exames e cirurgias, a expectativa é que mais de 4.300 pessoas sejam atendidas até o final do ano.

“Por meio de uma parceria entre a secretaria de Saúde e o Hospital Municipal da Japuíba, podemos devolver uma visão de qualidade para milhares de moradores de Angra dos Reis”, explicou o secretário de Saúde de Angra, Glauco Fonseca. “O ano de 2023 vem sendo muito produtivo para todas as frentes da saúde, com mutirões de vasectomia, cirurgias ginecológicas e caravanas de exames gratuitos para a população. Além de diminuir as filas de espera, nosso objetivo é fornecer um atendimento de qualidade e humanizado para os moradores”, completou.

Foto: Wagner Gusmão/Prefeitura de Angra