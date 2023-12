A Feira Livre de Volta Redonda vai atender os consumidores em horário estendido no período de 16 a 24 de dezembro deste ano, das 07h às 14h30. A semana com horário diferenciado tem por objetivo proporcionar à população mais tempo para as compras natalinas. Além disso, o bairro Conforto terá uma edição especial na segunda-feira, dia 18, mantendo, tradicionalmente, a atividade na sexta-feira. A Feira Livre de Volta Redonda oferece produtos alimentícios, vestuário e calçados.

Programação da Feira Livre:

Aterrado – sábado

Vila Santa Cecília – domingo

Conforto – segunda-feira (especial)

Retiro – terça-feira

Sessenta – quarta-feira

Volta Grande – quinta-feira

Conforto – sexta-feira

Aterrado – sábado