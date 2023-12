Um acidente envolvendo um veículo de carga causou transtornos no trânsito na manhã desta quinta-feira (dia 14) na pista sentido Rio da Serra das Araras, em Piraí. O veículo, que transportava uma carga de frutas destinada ao Centro de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (CEASA), colidiu contra o talude da estrada na altura do km 232. Felizmente, ninguém ficou ferido. No entanto, segundo a Polícia Rodoviária Federal, parte da carga de frutas foi saqueada antes da chegada da equipe.

De acordo com informações da CCR, concessionária responsável pela administração da rodovia, por volta das 8h, o tráfego estava congestionado entre os Kms 253 e 243, ou seja, 10 quilômetros de lentidão.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais