Os trabalhos do Pátio de Manobras tiveram, nesta quinta-feira (dia 14), continuidade com a pavimentação de uma das novas avenidas que será criada na região central do município. O prefeito Rodrigo Drable acompanhou de perto a execução das obras, que são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit).

O chefe do Executivo foi acompanhado pelos secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; de Governo, Luiz Furlani e de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, Daniel Maciel; além dos vereadores Dudu Pimentel, Cristina Magno, Waltinho da Ambulância, Gustavo Gomes, Rayane Braga, Maria Lúcia e Vicente Reis.

O prefeito destacou que o Pátio de Manobras, que já teve sua execução questionada por muitos, está cada vez mais perto de ser entregue, o que vai representar uma grande mudança na cidade e na vida dos munícipes. “Muita gente achou que essas obras não fossem acontecer, mas a transformação de Barra Mansa é evidente. Em pouco tempo nós teremos uma cidade completamente diferente”, declarou Drable.

Rodrigo ainda aproveitou para agradecer o apoio das pessoas que confiaram e colaboraram para a execução das obras. “Isso aqui é a soma do esforço de muita gente. Agradeço aos vereadores, à comunidade e ao ex-deputado estadual André Ceciliano, que me abraçou e levou o projeto ao Dnit, ajudando para que esta obra andasse. Obrigado também à empresa, a equipe do Dnit, mas, principalmente, ao barra-mansense que nunca deixou de acreditar que essa cidade seria aquela que todos nós sonhamos”, expressou.

Marcelo Nogueira, fiscal da obra e funcionário da empresa Concremat, deu detalhes sobre o trabalho que está sendo realizado. “Estamos terminando a parte de pavimentação deste trecho no Centro, que vai da entrada do acesso até a passagem de nível. Para a próxima semana, antes da virada do ano, nosso objetivo é finalizar as calçadas, passeios e a parte de paisagismo. Já em janeiro, vamos continuar no trecho que vai da passagem de nível até o córrego do bairro Cotiara”, frisou.

O projeto

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, ressaltou que o Pátio de Manobras consiste em três grandes pontos: o agrupamento das linhas férreas no eixo central; a primeira avenida (que já está recebendo asfaltamento) começará próximo ao Córrego Cotiara, ao lado da Rua Prefeito João Chiesse Filho, passará sob o viaduto Doutor Didácio de Souza Fonseca, no Centro, seguindo até o bairro Barbará; após a conclusão do viaduto próximo a Saint-Gobain, será possível iniciar as obras da segunda avenida, que terá um trecho parecido com a primeira, porém se estenderá até a passagem de nível do bairro Saudade, margeando o Parque da Cidade, a Prefeitura e o Parque Centenário.

Fotos: Paulo Dimas