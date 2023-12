Morreu na madrugada deste sábado (dia 16), Lázaro Batista Oliveira Silva. O jovem, de 14 anos, travava um tumor ósseo maligno no fêmur esquerdo.

Os primeiros indícios da doença surgiram em dezembro de 2022, durante uma partida de futebol pela equipe Sub-13 do Resende Futebol Clube, no Rio de Janeiro. Desde então, Lázaro recebeu acompanhamento médico tanto da região quanto do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Em janeiro deste ano, submeteu-se a uma cirurgia para amputação da perna esquerda, permanecendo cerca de três meses internado. Por volta de 0h50min de hoje, foi constatada a morte do jovem atacante. O corpo de Lázaro está sendo velado no Cemitério Portal da Saudade. O sepultamento acontece às 16h.

Em nota, a diretoria do Resende lamentou a morte do atleta. “Lázaro, sempre com muita bravura e sem abandonar, até o último momento, o sorriso no rosto, faleceu em decorrência de um câncer”, diz a nota, citando ainda o exemplo de força e perseverança.

“Nosso profundo pesar, solidariedade e desejo de toda força do mundo à família e aos amigos. Queremos lembrar do nosso atacante assim, sempre com um sorriso no rosto e fazendo uma das coisas que ele mais amava, jogar bola. A família Resende está de luto”.