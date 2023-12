Um caminhão carregado com telhas colidiu com uma barreira e tombou na manhã desta segunda-feira (dia 18) causando complicações no trânsito da pista de descida da Serra das Araras, em Piraí. O acidente ocorreu por volta das 5h40, na altura do km 229. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Flávio Leal.

Segundo a CCR, concessionária responsável pela rodovia, por volta das 8h o trânsito no local fluía apenas pela faixa da esquerda com cerca de quatro quilômetros de lentidão, apresentando retenções entre os kms 233 e 229. Há viaturas em atendimento no local e sem previsão de liberação.

Foto: Reprodução/Redes Sociais