Sob a coordenação do delegado Vinícius Coutinho, agentes da 93ª DP (Volta Redonda) realizaram uma prisão em flagrante na manhã de quarta-feira (dia 20), por volta das 10h. A mulher de 35 anos, conhecida como “Tia Lu”, foi detida em uma área identificada como base do tráfico, no Beco Alcedino Garcia Duarte, no morro do São Carlos.

De acordo com as informações obtidas por meio de monitoramento e inteligência, a suspeita seria responsável pela guarda, distribuição de drogas e execução de tarefas no referido morro. Ao perceber a presença policial, a acusada jogou uma bolsa no chão e tentou fugir, buscando esconderijo no segundo pavimento do imóvel.

Durante a revista, foram encontrados 35 pinos contendo cocaína na bolsa jogada ao chão. Uma busca mais detalhada no imóvel resultou na apreensão de mais 400 pinos contendo cocaína. A detida, “Tia Lu”, foi encaminhada à sede da 93ª DP, localizada no bairro Aterrado. Posteriormente, será conduzida ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação