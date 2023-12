Nesta manhã (dia 20), a Polícia Civil de Volta Redonda deflagrou uma operação na região do bairro Três Poços para cumprir cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão. A ação tem como alvo traficantes pertencentes a uma facção criminosa acusada de ameaçar, agredir e expulsar uma família de sua residência.

Com o apoio de policiais da 90ª DP, a operação concentra-se nas proximidades da Rua Dois Irmãos, endereço onde os moradores do imóvel, um homem de 53 anos, a esposa de 50 anos e a sogra, foram expulsos em 20 de agosto. A suposta razão para a expulsão seria uma denúncia feita pela família sobre atividades de tráfico na região.

De acordo com o delegado Vinícius Coutinho, titular da 93ª DP, dos cinco mandados de prisão expedidos pela Justiça, dois foram cumpridos, e os suspeitos vão responder por tortura, roubo e esbulho possessório. Outros dois alvos permanecem foragidos. O quinto foi morto em confronto com a Polícia Militar em Angra dos Reis na terça-feira (dia 19).

Além dos alvos principais, a mãe e a irmã do chefe do tráfico no bairro Vila Rica-Três Poços foram presas, embora não fossem originalmente alvos da operação. Elas foram encontradas com bens roubados da casa da família e vão responder por receptação, conforme informações da Polícia Civil.

Imóvel ocupado

Com a residência desocupada pela família expulsa, um homem, apontado como o segundo mais importante na hierarquia do tráfico local, teria colocado sua esposa para residir no local. Ao ser descoberta pelos policiais durante a operação da manhã de hoje, a mulher foi abordada e não apresentou contrato de aluguel ou qualquer comprovante de residência, alegando ter se mudado há poucos dias. No entanto, a versão apresentada por ela não convenceu as autoridades.

Durante a abordagem, foram apreendidos uma televisão e um carro que estavam na garagem da residência. A mulher foi detida e irá responder pelos crimes de receptação e invasão de domicílio. As investigações continuam no sentido de desmantelar as atividades criminosas associadas à facção na região.