Na tarde de quarta-feira (dia 20), o Hospital de Emergência de Resende se transformou em um cenário inusitado quando um veículo Celta preto invadiu uma unidade de saúde, rompendo a estrutura de vidro da recepção e percorrendo mais de 10 metros dentro do espaço. Ninguém ficou ferido.

Segundo as primeiras informações, a motorista, que conduzia o carro, levava sua irmã, acometida por um problema específico de saúde, para receber atendimento médico.

Após a entrada do veículo na recepção, a motorista saiu visivelmente abalada, aparentemente em estado de choque. A Polícia Militar não está local, ouvindo testemunhas. A Polícia Civil assume a investigação do caso para compreender as razões por trás do acidente.