No mês das férias escolares, o Clube dos Funcionários realiza mais uma edição de sua tradicional Colônia de Férias de Verão. O evento acontece entre os dias 08 e 20 de janeiro, no Clube dos Funcionários, e reúne crianças de 03 a 12 anos. Além de entreter e divertir as crianças, a Colônia Alvigrená tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos.

Como de costume, o evento possui uma programação variada, com atrações que proporcionam diversão, lazer e aprendizado em um ambiente diversificado e seguro para os participantes. As atividades incluem acampamento noturno, escorrega de sabão, teatro, prática de esportes, bicicletas especiais e muito mais.

As oficinas acontecem na PET – Praça de Esportes Tabajaras, das 13h30 às 17h30, e serão conduzidas pela equipe de professores e estagiários do Clube, orientados pela coordenação de Esportes. As matrículas para sócios e não sócios podem ser realizadas na Secretaria do Clube. Mais informações pelo telefone: (24) 2102-2750.