Um engavetamento ocorrido no km 275 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, causou transtornos no trânsito nesta sexta-feira (dia 22). A colisão envolveu dois veículos pesados e três automóveis, resultando na remoção de cinco vítimas. Elas foram levadas para um hospital de Volta Redonda mas não há, no entanto, informações sobre o estado de saúde delas.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e, por volta das 20h, a pista encontrava-se parcialmente interditada. De acordo com a CCR RioSP, o tráfego flui com retenções entre os kms 257 e 274, ou seja, 17 quilômetros de engarrafamento.

Movimento intenso

Nesta semana, a concessionária responsável pela administração das Rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos divulgou um balanço unificado, destacando que a previsão é de mais de 1,4 milhão de veículos circulando entre os dias 22 e 26 de dezembro, devido às festividades de final de ano.

As expectativas indicam que esta sexta-feira e o sábado (dia 23) serão os dias de maior movimento, com mais de 674 mil veículos circulando. O retorno, previsto para terça-feira (dia 26), também apresentará um tráfego intenso, com cerca de pouco mais de 323 mil veículos estimados.

Foto: Divulgação/PRF