Faltando pouco menos de dez dias para o final do ano, o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (Podemos), apresentou uma análise criteriosa do ano de 2023, destacando os desafios enfrentados e as conquistas obtidas durante sua administração. Em um cenário pós-pandêmico e diante de desafios financeiros, a gestão municipal pinheiralense enfrentou a instabilidade econômica, assegurando estabilidade fiscal e implementando realizações relevantes para a população local.

Desafios financeiros

Ednardo Barbosa abordou a queda nos royalties de petróleo e arrecadação como desafios significativos. No entanto, ressaltou a capacidade da administração em gerir as finanças municipais com eficiência, honrando compromissos e mantendo a estabilidade fiscal. “Mesmo diante dessas adversidades, conseguimos administrar a cidade de forma eficiente, honrando todos os compromissos e garantindo a estabilidade das contas municipais”, enfatizou o prefeito.

Investimentos estratégicos

Entre as conquistas mais notáveis, destacou-se a conclusão do viaduto da MRS Logística no bairro Parque Maíra, promovendo avanços no polo industrial e melhorias na segurança e acessibilidade dos moradores. A retomada da construção da creche no Cruzeiro, obras de pavimentação e recapeamento, reformas em praças, prédios públicos e a entrega da fábrica de óculos foram mencionadas como investimentos cruciais na qualidade de vida da população, revitalizando espaços públicos e modernizando serviços essenciais.

Cenário pré-eleitoral

Ao ser questionado sobre as eleições de 2024, Ednardo Barbosa demonstrou cautela, destacando que seu grupo político está organizando estratégias para assegurar uma transição consistente. Enfatizou a importância de um sucessor comprometido com o bem-estar de Pinheiral e afirmou que, no momento adequado, irá se posicionar para as eleições, confiante no sucesso do grupo.

“Ainda tenho tempo para analisar a situação e pensar em quais estratégias iremos usar para que o trabalho que venho realizando se mantenha. Que o meu sucessor, acima de tudo, ame Pinheiral e busque alternativas para proporcionar bem-estar e avanços para o município”, declarou o prefeito.

Compromissos para 2024

Ednardo Barbosa relembrou a superação de adversidades ao longo dos sete anos de gestão, ressaltando a aprovação de todas as contas pelo Tribunal de Contas do Estado do RJ. Comprometido em preservar a autoestima dos munícipes, enfatizou a transparência, responsabilidade e dedicação ao serviço público, reiterando o propósito de trabalhar incansavelmente até o último dia para o bem da comunidade.

O prefeito ressaltou que, apesar da necessidade de avanços, não se pode ignorar os progressos significativos já alcançados na cidade.

Transporte público

Ao abordar os desafios no transporte público, o prefeito de Pinheiral destacou a criação do bilhete único e uma nova licitação para uma empresa de transporte coletivo mais moderna. Projetos como o PinheiralCard foram apresentados como iniciativas para manter a tarifa vigente e beneficiar os usuários.

A busca por recursos para implementar propostas do Plano de Mobilidade Urbana, incluindo o bilhete único e uma nova licitação, demonstra o compromisso em melhorar a infraestrutura de transporte na cidade.

“Diversos fatores, como a pandemia, a diminuição do número de passageiros, o aumento do transporte irregular e a variação nos custos, podem culminar no colapso da prestação desse serviço. Diante desse cenário, nossa iniciativa visa criar condições para a manutenção desse importante serviço público”, explicou Ednardo Barbosa.

Saúde, educação e

valorização do servidor

Na área da saúde, o prefeito enumerou a reforma do complexo hospitalar, a entrega da reforma do prédio da secretaria de Saúde e a transformação da clínica de reabilitação em um Centro de Reabilitação ampliado, oferecendo serviços mais abrangentes à população. Na educação, ressaltou a reforma na sede da secretaria de Educação, o investimento em orientadores pedagógicos e diretores, além da entrega de kits escolares a alunos da rede municipal.

Metas cumpridas

A antecipação do 13º salário para os servidores foi citada pelo prefeito como um compromisso cumprido, proporcionando alívio financeiro, estimulando o comércio local e fortalecendo a economia de Pinheiral. Para o último ano de mandato, as principais metas incluem assegurar a estabilidade financeira da prefeitura, quitar todas as obrigações com os servidores públicos e manter a responsabilidade fiscal.

“O empenho e esforços dos secretários são fundamentais para honrar esse compromisso, mostrando que estamos em dia com os cofres públicos”, ressaltou Ednardo Barbosa.

Infraestrutura

Projetos de infraestrutura e a realização de eventos marcantes para celebrar os oito anos de gestão foram mencionados como prioridades. “Para celebrar o sucesso desses oito anos de gestão, planejo organizar eventos marcantes, como um Carnaval e uma festa de aniversário da cidade, para festejar com as famílias pinheiralenses. Essas celebrações serão não apenas uma expressão de conquistas, mas também uma forma de agradecer à população pelo apoio e confiança ao longo do meu mandato”, revelou o prefeito.

Legado

Ao finalizar seu segundo mandato, o prefeito Ednardo Barbosa expressou a convicção de poder deixar a prefeitura de Pinheiral com a sensação de dever cumprido. “Ao finalizar meu segundo mandato, tenho a convicção de que poderei deixar a prefeitura de Pinheiral com a sensação de dever cumprido, tendo contribuído efetivamente para o desenvolvimento e bem-estar da população”, comentou.

Por fim, o chefe do Executivo municipal expressou confiança em deixar um legado positivo para Pinheiral, “construindo um ambiente propício para a qualidade de vida e o progresso da cidade”.

Foto: divulgação