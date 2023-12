Uma mulher de 23 anos foi vítima de violência doméstica em Barra Mansa, na noite do último sábado (dia 23). O suspeito, de 30 anos, foi preso. A ocorrência aconteceu na Rua Sebastião Basílio, no bairro Ano Bom.

Policiais Militares do 28º Batalhão foram acionados por volta das 23h15min para apurar uma denúncia de lesão corporal. Ao chegarem ao local, uma equipe do Samu já prestava socorro à vítima, enquanto o acusado da agressão demonstrava visível agitação, dificultando a atuação da equipe médica.

A vítima, cuja identidade não foi revelada, recebeu atendimento imediato do Samu e foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Barra Mansa. Durante o contato com a polícia, a mulher relatou ter sido vítima de agressões por parte de seu companheiro.

O homem foi conduzido pela guarnição até a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi formalmente registrado. Ele foi preso com base no artigo 129, inciso 13, da Lei Maria da Penha.