A família de Johnatan Gilberto Paulino da Silva, de 34 anos, está a procura do homem, desaparecido desde o dia 19 de dezembro. Johnatan é morador de Volta Redonda e teria sido visto pela última vez no bairro Niterói. Ele estava de blusa rosa claro e bermuda clara.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 93ª DP e a família pede para que, se alguém tiver informações que possa ajudar a desvendar o paradeiro do homem, entre em contato com a unidade ou com Júnior, irmão de Johnatan, através do telefone (24) 99959-4939.

Foto: arquivo pessoal