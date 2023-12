A Prefeitura de Angra dos Reis informou que o prefeito Fernando Jordão revogou o decreto municipal nº 13.336, que proibia previa restrição na venda de bebida alcoólica das 3h às 6h. A medida valeria entre os dias 26 de dezembro e 7 de janeiro e visava fortalecer as ações de segurança e ordem pública, reduzir a poluição sonora e preservar o bem-estar dos moradores entre as festas de fim de ano e o aniversário da cidade, no dia 6 de janeiro.

O decreto, publicado na última sexta-feira (dia 22), previa punições em caso de descumprimento, como advertência, multa, suspensão das atividades por 30 dias, e até cancelamento da autorização, licença ou alvará de funcionamento.

A decisão que revoga o decreto foi publicada no Boletim Oficial do Município na tarde desta terça-feira (dia 26).

Imagem: iStock