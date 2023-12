A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (dia 27), em Resende, um homem de 31 anos que estava foragido da Justiça pelos crimes de aquisição e armazenamento de material com conteúdo de exploração sexual infantil.

As diligências foram realizadas no bairro Campos Elíseos, pelo Grupo de Capturas do Núcleo de Operações da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda/RJ. O mandado de prisão cumprido na data de hoje foi expedido pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda.

Após as formalidades decorrentes da prisão judicial, o homem será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação