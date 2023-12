Dois caminhoneiros, de 33 e 28 anos, foram presos na terça-feira (dia 26), durante a operação “Réveillon na Tranca”. A ação conjunta envolveu policiais civis da 88ª DP e militares do 10º BPM. A dupla é suspeita de envolvimento no homicídio qualificado de Leandro Aleixo Batista, ocorrido em 4 de dezembro, por volta de 15h30, no bairro Cerâmica União, em Barra do Piraí.

O acusado de 33 anos foi abordado pela manhã, ao sair de casa no distrito da Califórnia. Durante a busca em seu veículo, os agentes encontraram um revólver calibre 38 com seis munições. Uma análise de confronto balístico, que será realizada nos próximos dias, buscará confirmar a conexão da arma apreendida não apenas com o homicídio de Leandro, mas também com outros assassinatos. O suspeito de 28 anos foi detido à tarde, na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda.

O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, relembrou os detalhes do crime, descrevendo que Leandro estava sentado em uma rua quando foi surpreendido por dois homens de capacete em uma motocicleta. A investigação indica que os cinco disparos na cabeça da vítima foram efetuados pelo caminhoneiro de 33 anos, que desceu da moto, enquanto o suspeito de 28 anos pilotava. Eles fugiram em seguida.

As autoridades iniciaram as apurações logo após o crime, buscando imagens que pudessem ajudar nas investigações. Fotos postadas em redes sociais também ajudaram a identificar os suspeitos. Todos esses elementos colaboraram para que a 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí concedesse mandados de prisão temporária, válidos por 30 dias, e de busca e apreensão em desfavor dos caminhoneiros.

Furtado esclareceu que a motivação do crime seria vingança, pois Leandro é apontado como autor do homicídio do idoso José de Souza Corrêa, conhecido como “Zé Brechô”, de 68 anos. O corpo dele foi encontrado em estado avançado de decomposição no dia 22 agosto, também no Cerâmica União, após estar desaparecido por quase uma semana. Segundo informações apuradas, Leandro, usuário de drogas, teria pedido dinheiro emprestado a “Zé Brechô” e, ao não querer pagar, planejou e executou o assassinato.

Furtado adiantou que as investigações visam esclarecer se a dupla se vingou de Leandro por motivação pessoal ou se foi contratada por algum mandante, sendo apenas executores do crime.

Caso o envolvimento dos suspeitos seja confirmado, o atirador enfrentará acusações de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, somando penas que podem chegar a 34 anos de prisão. Ele já tinha uma anotação criminal por porte ilegal de arma de fogo em Montes Claros, Minas Gerais. Já o piloto da moto responderá pelo homicídio qualificado, com pena máxima de 30 anos, sujeita à avaliação do juiz conforme a participação no crime. Ambos os caminhoneiros estão sendo investigados por outros homicídios em Barra do Piraí.

“Nós acreditamos que a operação ‘Reveillon na Tranca’ fará com que as investigações avancem. Com a prisão dos suspeitos, a Polícia Civil conseguirá colher mais provas, pois muitas testemunhas se sentem intimidadas em formalizar o que sabem com medo de possíveis represálias. Esse caso mostra a nossa intenção em tirar das ruas assassinos e, assim, garantir mais tranquilidade para a população, fazendo com que Barra do Piraí e o Sul Fluminense tenham mais motivos para comemorar o Ano Novo”, concluiu.

Foto: Divulgação