Um policial militar do 28º Batalhão, protagonizou um ato heroico ao salvar uma mulher de 34 anos que tentava suicídio. Após seu expediente de 24 horas, o sargento Cleber, ao passar sobre o elevado Castelo Branco no bairro Ponte Alta, deparou-se com a mulher desorientada na mureta da ponte, ameaçando pular para o rio Paraíba do Sul.

Imagens do sistema de monitoramento da Prefeitura registraram o policial, sem parte de seu fardamento para não assustar a senhora, fazendo a mediação com a mulher. Uma guarnição do 28º Batalhão, composta pelos cabos Pinho e Geronimo também chegou ao local, auxiliou no socorro.

Em um momento, ao oferecer um cigarro, o policial aproveitou para utilizar técnicas de imobilização, neutralizando o risco de suicídio sem causar danos à mulher. A ação resultou na condução dela pelos bombeiros e Samu para o Cras do Aterrado, sem ocorrência de lesões pela intervenção policial.

Reprodução Semop