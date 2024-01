Um incêndio atingiu um apartamento no bairro Laranjal, em Volta Redonda, no fim da tarde desta sexta-feira (dia 5). O imóvel fica no segundo andar de um prédio na Rua 160, de frente para uma praça onde funciona um quiosque de lanches.

Segundo informações preliminares, um rapaz, de 26 anos, foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista após inalar fumaça. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 17h50 e o fogo foi controlado em cerca de meia hora.

Segundo fontes do jornal, o apartamento era dividido entre três amigos, todos estudantes de Engenharia da UFF (Universidade Federal Fluminense). A suspeita é que tenha havido um curto circuito no ventilador. Os demais moradores não estavam em casa no momento do incêndio.

Foto: Reprodução