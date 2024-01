Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) desempenharam um papel crucial na recuperação de um cachorro da raça Poodle, que havia sido vítima de um suposto furto no bairro Monte Castelo. A tutora do animal compareceu à delegacia na manhã desta sexta-feira (dia 5), visivelmente abalada, para formalizar o registro de desaparecimento dele.

Sensibilizada pela situação e determinada a resolver o caso, a equipe de policiais imediatamente iniciou as investigações. Após um trabalho diligente, os agentes conseguiram localizar o cachorro no quintal de uma casa, no bairro Pinto da Serra.

Em um vídeo, é possível ver a alegria e a emoção da mulher ao reencontrar seu animal de estimação na porta da delegacia. Ainda segundo a Polícia Civil, a pessoa suspeita de cometer o furto será intimada a depor.

Veja o vídeo do reencontro:

Imagens: Divulgação