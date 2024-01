As indústrias processadoras de aço do estado ganharam um importante reforço para viabilizar novos investimentos e modernizar as instalações fabris. Em reunião realizada nesta semana, no município de Valença, foi assinado entre a Aproaço (Associação dos Processadores de Aço do Estado do Rio de Janeiro), e a cooperativa Sicredi, um convênio que visa oferecer às indústrias do setor metalmecânico um suporte diferenciado para atender as demandas do segmento.

As empresas filiadas à Aproaço terão acesso a condições diferenciadas na contratação de produtos e serviços do Sicredi, a exemplo de capital de giro, antecipação de recebíveis, consórcio e investimentos.

Em números gerais, em 2023, o investimento no setor de aço brasileiro somou cerca de R$ 12 bilhões, segundo o Instituto Aço Brasil. E representando uma fatia deste mercado, o segmento de processamento de aço ganhou destaque no interior do estado do Rio, principalmente na região Sul Fluminense. De acordo com a Aproaço, novas indústrias instaladas e a expansão das empresas existentes foram responsáveis pela criação de dois mil novos postos de trabalho, representando um crescimento de 30%, comparado ao ano anterior.

Diante do momento positivo, o secretário executivo da Aproaço, Haroldo Filho, exaltou a assinatura do convênio, destacando ainda o trabalho que a associação vem realizando em busca de oportunizar melhores condições às empresas e seus colaboradores.

“Nosso trabalho é focado no desenvolvimento do setor, em um processo de ponta a ponta. E buscar soluções que tragam uma condição melhor para que o empresário possa investir e ampliar suas operações é uma de nossas metas. O aumento do investimento gera uma maior demanda, gera empregos e torna o segmento de processamento de aço cada vez mais forte. Agradeço ao Sicredi pelo comprometimento com o setor metalmecânico no estado. Tenho certeza de que será uma parceria fundamental para impulsionar os investimentos das empresas”, explicou Haroldo.

O superintendente regional da Sicredi Vanguarda, Antonio Claret Araujo, destacou a importância da parceria e deu detalhes da proposta para o mercado do aço.

“O segmento do aço tem uma força muito grande no Sul Fluminense e essa parceria entre o Sicredi e a Aproaço será uma excelente oportunidade de levarmos o cooperativismo financeiro mais intensamente às empresas desse mercado. Um dos nossos maiores diferenciais é entender a fundo cada associado – a forma como chamamos os clientes, que também são donos do Sicredi – para atender da melhor maneira suas necessidades, consultivamente e oferecendo mais de 300 produtos e serviços financeiros. Levaremos adiante essa missão com muita disposição, a fim de criar relacionamentos sólidos e de longo prazo no setor, proveitosos para todos os envolvidos”.