As obras de revitalização e modernização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, que geraram transtornos aos comerciantes por mais de dois anos, serão retomadas a partir da próxima segunda-feira (dia 8), conforme anunciado pela Prefeitura. Para a realização dos serviços, haverá interdições em alguns trechos da via, com agentes da Guarda Municipal orientando o trânsito.

O primeiro trecho interditado compreende as ruas 16 e 18-A, no sentido Praça Brasil-Praça Pandiá Calógeras, onde novas mangueiras de PVC para fiação serão instaladas. Quem segue pela Rua 16 deverá entrar na Rua 23-B, ao lado do Memorial Zumbi, e prosseguir pela Rua 18-B para acessar a Rua 33.

O segundo trecho interditado fica entre as ruas 50 e 52, onde será construída uma caixa de concreto para a instalação de um transformador elétrico. Na segunda-feira, a interdição será em ambos os sentidos. Posteriormente, a interdição será apenas em direção à ETPC, com motoristas podendo acessar um desvio pela Rua 50 (que terá a mão invertida), entrar na Rua 31-A e descer pela Rua 54 para acessar novamente a Rua 33.

Ônibus:

A secretaria municipal de Transporte e Mobilidade Urbana informa que, durante o período da obra, os ônibus não acessarão a Rua 33, utilizando rotas alternativas para melhorar o fluxo de veículos na região. Essa medida pode ser adotada em outras interdições necessárias para o andamento da obra.

Foto: Arquivo