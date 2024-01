O Volta Redonda Futebol Clube finalizou as negociações e anuncia o meia-atacante Riquelmo, de 21 anos, como seu novo reforço. O jogador pertence ao Fortaleza e chega ao Esquadrão de Aço por empréstimo até o final de 2024.

O atleta foi revelado pelo Cruzeiro, onde atuou em três jogos em 2020, pela Copa do Brasil e Série B. Em 2022, foi contratado pelo Fortaleza para atuar na equipe sub-20.

No ano passado, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Fortaleza, sendo emprestado posteriormente para o Confiança/SE e Sampaio Corrêa/MA, jogando as Séries C e B do Campeonato Brasileiro, respectivamente.

O Volta Redonda venceu a concorrência de diversas equipes, além da vontade de Riquelmo em disputar o Campeonato Carioca, para contar com o atleta na temporada 2024.

O Esquadrão de Aço estreia no estadual no próximo dia 18, contra o Fluminense, às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira. O Voltaço ainda disputará na temporada a Copa do Brasil, Série C do Brasileirão e a Copa Rio.