Na noite de domingo (dia 7), uma cuidadora denunciou à delegacia de Volta Redonda um homem, filho de uma idosa com Alzheimer a quem ela presta assistência. A denunciante alega que o suspeito, em um ato de importunação sexual, tentou avançar com propostas indecentes e se masturbou na presença da cuidadora. O fato teria ocorrido na casa onde ela trabalha, no bairro Retiro.

A vítima ainda afirma que o suposto abusador chegou a tocar suas costas com as partes íntimas. Apesar das condições da idosa, incapaz de testemunhar, a cuidadora expressou o desejo de representar criminalmente contra o agressor. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a denúncia.