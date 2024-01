Morreu na terça-feira (dia 9), o engenheiro Ildony Hélio Bellei. Ele se formou engenheiro pela Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) em 1967, tendo desenvolvido grande parte de sua vida profissional e pessoal em Volta Redonda, onde deixou um grande legado.

Foi gerente de projetos da antiga FEM (Fábrica de Estruturas Metálicas) e se consolidou como referência em construções a partir de estruturas feitas com aço. Foi também professor e coordenador do Curso de Engenharia do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), entre outras funções que ajudaram a engrandecer o município.

A Prefeitura de Volta Redonda lamentou a morte do engenheiro e destacou seu legado. “Com projetos espalhados por todo o Brasil e em diversos países, se notabilizou em Volta Redonda por ter feito grandes projetos para os setores público e privado. Entre eles, pode-se destacar o Estádio da Cidadania e o Sider Shopping”.

O UniFOA também emitiu nota de pesar e destacou o trabalho de Ildony. “É um profunda tristeza que comunico o falecimento do professor Ildony Hélio Bellei. Foi Professor, Coordenador do Curso de Engenharia Civil e membro institucional benemérito da Fundação Oswaldo Aranha. Como Engenheiro Civil teve destaque em sua passagem como Gerente de Projetos na Fábrica de Estrutras Metálicas – FEM e na Prefeitura de Volta Redonda, com inúmeras obras de grande importância realizadas. O professor será velado no Portal da Saudade!.

Ildony deixa mulher e três filhos. O enterro acontece às 11h30.

Foto: Divulgação / ABCEM