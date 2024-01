A Secretaria de Saúde de Porto Real, por meio do setor de Vigilância Sanitária, realizou na terça (dia 9), mais um Levantamento do Índice Rápido de Aedes-aegypti, ação conhecida como LIRAa. De acordo com a SMS, a ação é realizada através das Agentes Comunitárias de Endemias, e segue até a sexta (dia 12), em vários bairros do município.

A Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, Cássia Pitasse, explica que o LIRAa desempenha um papel crucial no controle a doenças como dengue, zika e chikungunya, pois facilita as análises entomológicas, fornecendo informações detalhadas sobre índices prediais (percentual de imóveis positivos), índice Breteau (percentual de depósitos positivos) e o tipo predominante de recipiente positivo.

A SMS ainda explica que a ação é preconizada pelo Ministério da Saúde, sendo realizada quatro vezes no ano. “As informações são levantadas a partir da coleta de dados através das larvas, que são as formas imaturas do mosquito. Com isso é possível traçarmos nosso plano de ação para controlar o desenvolvimento dessas doenças”, destaca a subsecretária de Saúde, Ana Carla Carvalho.