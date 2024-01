Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (dia 10), no bairro Niterói, em Volta Redonda. A colisão aconteceu nas imediações da Praça São Paulo, no cruzamento das ruas São Vicente Paula, São Felipe e Santa Júlia.

De acordo com moradores, os acidentes têm se tornado frequentes nesse cruzamento. A colisão desta manhã, no entanto, teve como resultado apenas danos materiais e ferimentos leves no motociclista envolvido. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima que, felizmente, passa bem.

Diante da situação recorrente, os moradores têm solicitado medidas de segurança. Uma das principais reivindicações é a instalação de redutores de velocidade em cada uma das três ruas que convergem para o cruzamento.