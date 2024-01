O deputado estadual Jari Oliveira, que é membro da Comissão de Educação da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), tem atuação marcante no setor. Em 2023, junto com o projeto “Deputado na Sua Cidade”, o parlamentar esteve em 58 escolas da Rede Estadual de Ensino, colocando seu mandato à disposição para conquistar melhorias nas unidades. A ação direcionou a destinação de R$ 815.578,00 para as unidades por meio de Emendas Impositivas para o orçamento estadual de 2024.

“Aproveito as edições do ‘Deputado na Sua Cidade’ para agendar vistorias e conversar com a direção e profissionais que atuam nas unidades escolares do Estado que ficam na região onde o projeto é realizado. Essa proximidade me torna parceiro da comunidade escolar. E foi assim que defini as Emendas Impositivas que apresentei para 2024. São mais de 20 emendas que preveem obras de infraestrutura, aquisição de equipamentos e implantação de atividades extracurriculares em diversas unidades”, falou Jari.

As Emendas Parlamentares Impositivas para 2024 feitas por Jari contemplam 24 escolas estaduais. Como, por exemplo, as que preveem climatização de sala de aula para o Colégio Estadual Doutor João Maia, em Resende, e para o Colégio Estadual Baldomero Barbará, em Barra Mansa. Além dessas, o parlamentar apresentou dezenas de emendas de prioridades também para as escolas, sempre obedecendo as prioridades apontadas pela direção das unidades. A maioria voltada para reforma e manutenção.

Valorização dos profissionais

Em contato com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ), Jari lutou pelo pagamento do Piso Nacional do Magistério, pela da valorização da remuneração da equipe gestora, abordou a necessidade de contratação de profissionais de apoio, como inspetores de alunos, inclusive para aumentar a segurança nas escolas, e o reajuste na cota de merenda escolar. O deputado também votou favorável ao Abono FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e ainda quer a revisão do valor da bolsa do CEDERJ (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro).

Foto: divulgação